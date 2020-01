Les primeres plantes de l'antic hotel ja acullen una trentena de treballadors de diferents departaments i a finals de gener s'iniciarà la segona fase del trasllat

El ministeri de Cultura s'instal·la al Rosaleda La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, durant la visita per les instal·lacions de l'Hotel Rosaleda Fernando Galindo

Actualitzada 20/01/2020 a les 16:07

Redacció Encamp

El ministeri de Cultura ja gairebé està completament traslladat a l'hotel Rosaleda, a Encamp, segons ha fet saber avui la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, durant una visita per a la premsa per mostrar les noves instal·lacions. Les primeres plantes de l'antic hotel ja acullen una trentena de treballadors en els espais adequats per als departaments de Promoció cultural i Política lingüística, Patrimoni cultural, els despatxos de la ministra i dels directors, i l'administració del ministeri de Cultura. Govern preveu que a finals de gener s'iniciï la segona fase del trasllat, on també s'inclouran els mobles. La Biblioteca Nacional, en canvi, es traslladarà a l'antic Hotel Rosaleda a finals de febrer, una vegada finalitzin les obres que hi ha actualment a la Biblioteca Pública de Govern.