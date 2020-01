Líquid Dansa organitza un curs intensiu de dansa contemporània amb Miquel Barcelona

L’Escola Líquid Dansa ha organitzat per als dies 25 i 26 de gener un curs intensiu de dansa contemporània a càrrec del ballarí i coreògraf català Miquel Barcelona. El taller porta per títol De la percepció a la forma i representa “una oportunitat per saltar al buit i deixar-se emportar per la creativitat pròpia”, va destacar ahir l’escola en un comunicat. “Compartirem experiències guiades i pràctiques en moviment que ens ajudin a expressar-nos i a recollir la vivència com un conjunt de materials útils per a l’expressió pròpia”, va afegir. Nascut el 1983, Miquel Barcelona forma part del projecte ALIANSAT