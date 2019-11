L’herència de Casa Rossell li va caure a l’Estat fa quasi un quart de segle. Les propietats van anar acompanyades d’un fons de béns “excepcional”, objectes que relaten la història d’una casa benestant. Però perquè parlin s’han de tenir inventariats i documentats.

Deu mil, si fa o no fa, són els que ja estan inventariats, sumant la feina feta pels tècnics de Patrimoni Cultural entre el 2001 i el 2003 –tasca aturada per l’arribada de la Llei de Patrimoni el 2003, que marcava noves línies–; ara, l’empresa Retoc, dirigida per Mireia Garcia, acaba d’enllestir dues noves fases. La previsió, segons Berna Garrallà, cap de l’àrea de Béns Mobles, és que el 2021 estigui acabada la feina d’inventari, incloent-hi l’abundant mobiliari que encara queda a la casa ordinenca, tancada des de la mort de la darrera ocupant i sempre pendent que li donin

