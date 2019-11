La Gross Band i les veus del relleu

Amb quaranta músics sobre l’escenari, el concert de la Big Band d’Andorra es desplegarà el dia 29 al Prat del Roure. Una ocasió per escoltar les veus que venen: la joveníssima Molly Puigcercós i Christopher Aguilar, guanyador del ‘Pop Stars’ austríac.

Comparteixen assajos aquests dies, compartiran escenari el 29 i tenen encara un parell de característiques més en comú: ambdós són fills de veus conegudes –Molly, de l’eurovisiva Susanne Georgi, i Chris, de la cantant mexicana Alondra– i ambdós han passat per un concurs de talents televisiu. La petita andorrana amb nou anys acabats de fer ja té l’experiència d’haver passat per les fases de classificació de La Voz Kids, mentre que el mexicà intenta més aviat als 31 anys deixar enrere una etapa marcada per haver guanyat Pop Stars, un format televisiu similar, al país on va estar durant una