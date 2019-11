“Començar a escriure de gran fa difícil que l'editor aposti per tu”

Acaba d’endur-se el premi gros de la Nit Literària, amb una novel·la que s’endinsa en la foscor del tràfic d’esclaus, que és a l’origen de moltes fortunes catalanes, assegura

Joaquim Brustenga (Barcelona, 1951) va dedicar la vida professional a l’advocacia. Un cop retirat va tenir temps per conrear la seva autèntica passió, l’escriptura. Tocat pel dit de la fortuna, perquè les dues primeres novel·les sortides de les seves mans han estat guardonades a la Nit Literària. L’any passat va rebre el premi Manuel Cerqueda de novel·la curta amb Deu minuts, que situa al Chicago dels anys trenta. Enguany s’ha fet amb el Fiter i Rossell amb L’ombra del capità, relat sobre el tràfic d’esclaus com a origen de moltes grans fortunes a Catalunya.



Per què aquest tema?

Bé, no hi ha