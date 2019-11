Actualitzada 17/11/2019 a les 07:14

Més de 1.000 persones han participat en les diferents propostes de la temporada de concerts familiars del projecte educatiu 2019 de la Fundació ONCA. Els espectacles i tallers ofertats tenen com a objectiu donar a conèixer la música als infants i a les seves famílies. Les propostes van estar protagonitzades per les companyies Daquí Dallà i Com Sona?