El Rosaleda, 'invictus'

El 28 de març de 1995, dos homes entraven a punt de pistola a l’hotel Rosaleda i s’enduien tots els diners de la caixa després de lligar i emmordassar el conserge. És una de les moltes històries que pot relatar l’edifici. Incloent-hi la de les seves desventures.

Sobre l’edifici pesava no fa tant l’amenaça de l’enderroc. Era el 2002 i Xavier Montané prenia possessió com a titular de Cultura –el ministeri que a partir del 2020 s’hi allotjarà– amb un important repte: aconseguir l’aprovació d’una demorada llei de Patrimoni que seria l’instrument que ajudés a evitar l’enderroc de l’emblemàtic edifici encampadà, projectat per Adolf Florensa, construït a principis dels anys quaranta i que durant dècades va ser vaixell insígnia del turisme de luxe al país.

La llei, amb la qual quedaria declarat bé d’interès cultural (BIC), no va arribar a temps, però, per evitar que els propietaris iniciessin