Actualitzada 16/11/2019 a les 07:15

El pavelló d’Andorra a la 58a Biennal de Venècia, situat a l’església de la Pietà, tornarà a obrir avui les portes amb total normalitat després deles tres jornades de tancament a causa de l’acqua alta. L’anàlisi dels efectes de la marea ha permès constatar que no hi ha hagut cap dany important sobre la instal·lació The Future is Now, de Philippe Shangti.