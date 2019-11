L''acqua alta' va entrar al pavelló de Shangti a Venècia

Un pam d’aigua, cosa de quinze centímetres si fa o no fa, va inundar el pavelló d’Andorra a la Biennal de Venècia. Ho va explicar la ministra Sílvia Riva en l’acte de presentació de les noves dependències del ministeri, al Rosaleda encampadà. Ahir al matí encara no tenien una idea clara de com havia afectat el fenomen de l’acqua alta –la marea empesa pels forts vents– l’església de la Pietà, que allotja l’obra de Philippe Shangti. No sabien si l’aigua havia arribat a afectar alguna de les peces que formen part de la instal·lació The Future is Now /El futur