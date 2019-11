“No, el diàleg no està de moda, però al final és l'única via”

‘Una ilíada’, obra amb què puja aquesta nit a l’escenari del teatre comunal, recorre la història sense fi de la violència que acompanya la humanitat des que existeix

reqüenta amb assiduïtat els escenaris andorrans tot i que en aquesta ocasió Eduard Farelo trepitjarà per primer cop el del Teatre Comunal, explica, situació que sempre comporta certa il·lusió per a un actor. A partir de les 21.30 hores, amb Una Ilíada, un monòleg que pren el text homèric com a punt de partida i parla, òbviament, de l’afició que la humanitat ha mostrat, des del principi dels temps, per la violència, el caos i la destrucció.



Què podem explicar sobre l’obra?

És un monòleg, una versió actualitzada de la història d’Homer, un text que interpel·la directament els espectadors en la qual