El Rosaleda, llest per acollir el ministeri de Cultura

Un total de setanta persones traballaran a les instal·lacions

Actualitzada 14/11/2019 a les 15:05

Redacció Andorra la Vella

L'antic hotel Rosaleda ja es troba llest per acollir el ministeri de Cultura on treballaran un total de setanta persones. La data per al nou emplaçament, que es troba ubicat a l'avinguda Copríncep Francès d'Encamp, està prevista a principi d'any. Les dependències acolliran tots els departaments culturals exceptuant la Biblioteca Pública i l'Arxiu Nacional d'Andorra que, en el cas del segon, Govern té com a tasca pendent trobar-li una nova ubicació.