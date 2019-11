L'artífex de l'obra, Luís Monje, explica que l'objectiu d'aquest tipus de captures és "fer visible allò invisible", ja que permet registrar nombrosos fenòmens que resulten invisibles amb un simple cop d'ull

El Museu del Tabac acull una exposició temporal de fotografia científica El biòleg i fotògraf científic, Luís Monje, durant la presentació de la seva exposició Eva Bosch

Actualitzada 14/11/2019 a les 14:19

Redacció Andorra la Vella

El Museu del Tabac acull una exposició temporal amb centenars de fotografies científiques realitzades pel biòleg i fotògraf científic, Luís Monje. El treball íntegre de l'artista compta amb més de 380.000 imatges professionals sobre natura i ciència realitzades al llarg de més de 20 anys, on utilitza més de 30 tècniques diferents, entre les quals hi ha el supermacro, fotografia forense, fotografia de llum polaritzada, fotomicroscòpia electrònica o fotografia ultraviolada. Segons ha exposat a la presentació, aquest tipus de captures tenen una doble funció: il·lustrar i fixar aquestes observacions i registrar nombrosos fenòmens que resulten invisibles a simple vista. Monje, qui ha estat el comissari de l'exposició, ha explicat que els fotògrafs científics "fan visible el que sembla invisible, perquè és molt petit l'objecte a fotografiar, per això utilitzem la microscòpia, perquè la llum és molt dèbil, com la fotografia de galàxies o perquè el succés ocorre molt ràpid, com la fotografia d'alta velocitat".

La fotografia científica és una eina fonamental, segons comenta, per al progrés de la ciència, la indústria i l'educació, ja que avança a base de realitzar observacions visuals.