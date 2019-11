Ficció altament probable

Feia dies que Teresa Colom, una de les veus literàries amb més projecció del país, no es deixava veure. Ahir compareixia amb novetat, ‘Consciència’.

Novetat per totes bandes, perquè l’autora no tan sols presenta novetat, sinó que fa un gir important en la seva trajectòria –un gir preconitzat per l’anterior llibre, amb els relats de La senyoreta Keaton i altres bèsties– i s’endinsa de ple en la narrativa, però ara en format novel·la. I quina novel·la. Quines coses, pot pensar el lector agafat d’improvís, se li passen pel cap a aquesta dona: la història s’ubica en un món futur –no tan improbable: la humanitat ha enfrontat el desastre climàtic– on els genis de la enginyeria han trobat la manera de traspassar les ments dels