El Rosaleda obre les portes al públic divendres i dissabte

Actualitzada 13/11/2019 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

L’antic hotel Rosaleda d’Encamp, rehabilitat i remodelat per allotjar bona part dels serveis del ministeri de Cultura, serà protagonista divendres i dissabte de dues jornades de portes obertes. El primer dia el públic podrà visitar-lo de quatre a vuit de la tarda i el segon, de deu del matí a set de la tarda. Per amenitzar les vetllades la Fundació ONCA organitza tres actuacions, al vestíbul de l’edifici i que precediran el recorregut. Les tres propostes musicals estaran protagonitzades per músics del país, com Àlex Arajol, Elias Porter, Sílvia Garcia i Mireia Planas, membres de l’ONCA, i professionals estretament vinculats a les activitats organitzades des de la Fundació ONCA, com Míriam Manubens i Efrem Roca.

A partir d’aquestes jornades en què el públic podrà visitar l’edifici, el calendari preveu que s’iniciï el trasllat dels serveis de Cultura –tots menys l’Arxiu Nacional i la Biblioteca Pública–, un procés que estarà enllestit de cara al primer trimestre de l’any vinent, quan ja tot el personal s’hi haurà traslladat.