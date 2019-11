Fa set edicions que el Principat d’Andorra de recerca històrica, un dels premis grossos de la Nit Literària, queda desert –a falta d’un parell d’accèssit–. En alguna edició ni s’hi havien presentat originals. Enguany el jurat, si més no, ha tingut tres treballs per triar.

Un premi que cerca autor Des de Jacinto Bonales, el 2012, ningú més s'ha fet amb el guardó.

Actualitzada 12/11/2019 a les 06:54

Alba Doral Andorra la Vella

Cinquanta-tres originals concorren enguany a la desena de premis que convoca la Nit Literària, que arriba a la 42a edició i que suma més de 47.000 euros per distribuir en premis. El de recerca històrica, dotat pel Consell General, és un dels grossos del cartell, amb 10.000 premis per al guanyador, als quals en aquesta ocasió opten tres treballs. Serà dijous a la nit, a l’hotel Sant Gothard de la Massana, quan es reveli la incògnita: continuarà el Principat d’Andorra sense cap premiat?

Joan Burgués, el president de l’entitat organitzadora del cartell, el Cercle de les Arts i de les Lletres, s’ha mostrat tradicionalment tranquil respecte a aquest buit que acompanya el guardó. L’argument, que és un premi exigent i resulta lògic que la participació no sigui elevada. Però que només dos accèssits –a Jacinto Bonales el 2013 i a Sofia Masegosa l’any passat– s’hagin donat des del 2012 –quan el guanyador també havia estat el saragossà Bonales, amb Història territorial de la vall d’Andorra–, no deixa de ser un maldecap per als organitzadors. No tan sols desllueix el cartell, sinó que apropa el perill que el Consell deixi de dotar-lo: els diners que s’hi destinen tenen altres pretendents, entitats que pensen que farien millor ús dels diners que queden sense repartir. En tot cas, algun ús.

També és cert que en aquests anys la dotació –en paral·lel amb el Fiter i Rossell de novel·la, que dota el Govern– ha anat decreixent. Dels 20.000 euros que Bonales es va endur el 2012 ja l’any següent el premi en perdia 5.000 de dotació. El 2017 es va reduir als actuals 10.000. Que no deixa de ser una xifra apetitosa.

En aquest temps, la participació en el premi ha estat escassa o, directament, nul·la, en algunes edicions. I el jurat ha preferit deixar-lo desert a guardonar treballs de baixa qualitat. Probablement són extremament curosos per no haver d’enfrontar de nou el que va passar amb l’accèssit lliurat a la periodista Lorena Tortosa, una anàlisi sobre les eleccions d’aquell any –Andorra, de l’època medieval al 2.0–, que posteriorment el Consell es va negar a publicar per considerar-lo ple d’errors de massa envergadura.

També el Fiter i Rossell va ser un premi en hores baixes, amb escassa participació i que també va conèixer la grisor de quedar desert en algunes edicions. En aquest cas, el Cercle va reconèixer els signes d’alarma i va reaccionar intentant donar més difusió a la convocatòria. Encara que amb no gaire brillantor inicialment, es va anar refent, fins als 14 originals que competeixen enguany.

Pel que fa a la resta de categories, també són catorze els originals presentats al Grandalla de poesia (el dota Crèdit Andorrà, amb 3.500 euros), mateixa quantitat que per al de contes Sant Carles Borromeu, que dota MoraBanc i que enguany només té un candidat. L’altre gran, el Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta (6.800 euros que aporta Andbank), té sis originals presentats. Zero el de divulgació científica, com l’any passat (3.500 euros, dotats per MoraBanc). Tres opten al de teatre (3.500 euros de Crèdit); quatre al de ciència-ficció (2.000 euros de Grup Maestre) i dos al Laurèdia de periodisme (2.500 aportats pel comú de Sant Julià i dividits per en categoria d’escrit i audiovisual).