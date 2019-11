Actualitzada 12/11/2019 a les 06:52

L’ajuntament de la capital alturgellenca ha decidit mantenir obert el claustre modern del parc del Valira, projectat per Lluís Racionero, després que la prova pilota realitzada durant l’estiu hagi obtingut una bona acceptació per part d’urgellencs i visitants, així com la correcta utilització d’aquest espai públic.