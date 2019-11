El català, que és conegut per participar en la darrera edició d'Eurovisió i per concursar a Operación Triunfo, presentarà el primer disc en solitari

El cantant Miki Nuñez actuarà al Canòlich Music Festival Mòssen Pepe Chisvert i la consellera Paqui Barbero durant la presentació del Canòlich Music Festival Bisbat d'Urgell

12/11/2019

Redacció Andorra la Vella

La setena edició del Canòlich Music Festival, que se celebrarà el 22 i 23 de novembre a Sant Julià de Lòria, comptarà amb l'actuació de Miki Nuñez, cantant conegut per participar amb Espanya en el passat festival d'Eurovisió amb la cançó 'La Venda' i per ser ex-concursant d'Operación Trunfo. El català presentarà el seu primer disc "Amuza" i compartirà escenari amb les actuacions de DJ Garden, DJ Nira i Cesc, vocalista del grup que va guanyar la primera edició del "Dóna't a conèixer" i que va participar en el programa "Factor X". Els concerts es duran a terme al Centre esportiu el divendres a la tarda i el dissabte a la nit.

El festival s'ha reinventat per aquesta edició, ja que s'ha decidit dividir els grups de joves en dos dies. El divendres 22 de novembre la jornada estarà adreçada als alumnes del primer cicle de secundària (1r i 2n d'ESO de les tres escoles confessionals del país i de la Salle de Barcelona) i dissabte s'obrirà a tots els participants a partir de 3r d'ESO, sempre en horari escolar. La modificació ha estat el producte final d'un treball conjunt engegat pel Consell de joves del Canòlich Music, un espai de participació dels mateixos joves que han fet les propostes i han dissenyat el programa d'aquesta nova edició. La música també tindrà un pes important en l'Eucaristia que se celebrarà el dissabte a la tarda, ja que es recupera l'esperit gòspel amb el grup català Vocal Groove, i que es farà a l'església parroquial de Sant Julià.