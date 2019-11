Actualitzada 12/11/2019 a les 06:53

Anna Vega impartirà el darrer taller creatiu de la temporada de la Fundació ONCA. Sota el títol Taller de música compartida, l’especialista en música per a nadons i per a famílies presenta un taller per a professionals i un altre per a gent gran, el dia 29 i, d’altra banda, un taller per a les famílies l’endemà.