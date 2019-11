Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 11/11/2019 a les 07:14

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'GASET FLINCH, PROTAGONISTA A ART AL SET'

L’espai escaldenc aplega una selecció del treball de l’alturgellenca. Es presenta sense títol, com un recorregut per les peces en fang refractari, en gres, algun gravat, obres en petit i gran format o de paret. Són peces que han triat juntes l’artista i les galeristes Laia Maestre i Pilar Cortadella. És un passeig pel material habitual de l’artista, la terra, que fa així un repàs a la seva trajectòria per continuar endavant.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



VISITES



-'MOLINS FARINERS'

Visita guiada als Molins fariners d'Ordino. La ruta s’inicia pel camí ral, des de la capella de Santa Bàrbara d’Ordino fins a la mola de Cal Pal de la Cortinada. Guiats pel Ton Naudí i la Gemma Adellach, els participants descobriran el patrimoni dels molins fariners d’aquesta vall en un recorregut amb racons i edificis farcits d’història però sovint desconeguts.

Parròquia d'Ordino (10 h)

Ordino.





EXPOSICIONS





-‘ÇA CHAUFFE POUR LA PLANÈTE’

L’exposició recull una trentena de dibuixos –seleccionats d’entre els que van aparèixer al llibre homònim publicat per Gallimard– sortits dels llapis d’autors d’arreu –164, de 64 països, integren l’associació Cartooning for Peace– i que suposen un crit d’alerta sobre el dany que l’home infligeix al planeta. La mostra recull aportacions de Tignous, col·laborador de Charlie Hebdo assassinat en l’atemptat. D’ell és el panda

que barra el pas valentament a les trituradores d’arbres que desforesten el seu hàbitat, referència a la icònica imatge a la plaça de Tiananmen.

MW Museu de l’Electricitat

Encamp.

Fins al 31 de desembre.



-'FOTOGRAFIES A BINGO ART'

El cicle d’exposicions Bingo Art exhibeix l’obra de Joan Manel Zamora, fotògraf especialitzat en paisatges i viatges. En aquest recull es troba principalment un conjunt de fotografies panoràmiques grans de la vall d’Incles, Entor i Montaup fetes en llenç, així com dues il·lustracions de Casa de la Vall i de FEDA més petites, impreses sobre metall. Per a Zamora, tot i haver publicat part de les imatges a revistes internacionals especialitzades com Digital Photo Magazine o DNG Photo Magazine, aquesta és la primera exposició que fa al país.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella. Horaris: de 17 a 3 h, cada dia.

Fins al 10 de novembre.



-'EL TESTAMENT DE POMPEU FABRA'

La nova escenografia instal·lada al vestíbul i l’entrada de l’edifici administratiu del Govern exposa íntegrament el testament que el lingüista i gramàtic Pompeu Fabra va rubricar amb el notari episcopal Rossend Jordana a Sant Julià de Lòria el 27 de novembre del 1947, uns mesos abans de la seva mort, el 25 de desembre del 1948, per tal que el document que recollia les seves últimes voluntats pogués estar redactat en llengua catalana. S’exhibeix en públic per primer cop. Es tracta d’una còpia escanejada del document original, de molt alta densitat, que reprodueix fins i tot els accidents del paper, per la qual cosa tant el valor documental com sentimental del text romanen gairebé intactes.

Exterior de l’edifici administratiu del Govern

Andorra la Vella.