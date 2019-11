Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 10/11/2019 a les 06:56

LA PROPOSTA DEL DIA:



‘Julio Vaquero, a la sala ArtalRoc'

Del llambreig a la penombra, de Julio Vaquero, ocuparà la sala d’exposicions del Govern, ArtalRoc. La mostra, comissariada per Christina de Vreeze, recull una selecció d’obres procedents de diverses fundacions i col·leccionistes privats. En total, un conjunt de 25 obres, entre les quals s’inclouen pintures i escultures de diferents formats i etapes de la trajectòria artística de Vaquero, un recorregut pel seu univers particular i l’evolució del seu llenguatge artístic. Hi seran presents els dibuixos en negre de la primera etapa de l’artista, la sèrie de pintures Museu robat, les escultures-mobles més conegudes i les darreres pintures de flors.



MÚSICA



-'5ANDCORDES'

Segon concert del festival Ordino Clàssic, sota el títol Clàssics del s. XVII al s. XXI i protagonitzat per la formació 5AndCordes, integrada per joves músics del país. Amb la peculiar formació de quintet amb guitarra, es vol apropar al públic la seva sonoritat a través de diferents estils de música i d’un viatge en el temps i en l’espai. És una formació que s’equilibra i amb la qual es generen textures sonores molt interessants. Aquesta formació de quintet amb guitar­ra no ha suscitat l’interès de tots els compositors però el repertori poc conegut és ple de sorpreses.

Església parroquial de Sant Corneli i Sant Cebrià (12 h)

Ordino.





EXPOSICIONS



‘ÇA CHAUFFE POUR LA PLANÈTE’

L’exposició recull una trentena de dibuixos –seleccionats d’entre els que van aparèixer al llibre homònim publicat per Gallimard– sortits dels llapis d’autors d’arreu –164, de 64 països, integren l’associació Cartooning for Peace– i que suposen un crit d’alerta sobre el dany que l’home infligeix al planeta. La mostra recull aportacions de Tignous, col·laborador de Charlie Hebdo assassinat en l’atemptat. D’ell és el panda

que barra el pas valentament a les trituradores d’arbres que desforesten el seu hàbitat, referència a la icònica imatge a la plaça de Tiananmen.

MW Museu de l’Electricitat

Encamp.

Fins al 31 de desembre.



‘INFLUENCERS EN L'ART’

La quarta proposta de l’equipament escaldenc, Influencers en l’art. De Van Goyen al pop art, exhibeix vint-i-set treballs (incloent-hi dues escultures, d’Auguste Rodin i Manuel Hugué) que exploren la manera com algunes obres, alguns artistes, van influenciar coetanis o les generacions que els van seguir. Desfilen novament grans noms de la pintura, de Claude Monet a Antoni Saura, de Ramon Casas a Eliseu Meifrèn, en un recorregut que s’inicia al segle XVII i acaba a l’art urbà i pop del segle XXI.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores. Fins al setembre del 2020.



-'ESPAI COLUMBA'

L’Espai Columba exhibeix les pintures murals de l’església de Santa Coloma i altres elements característics del romànic an-

dor­rà. L’entrada a l’Espai Columba, combinada amb el videomapatge de l’església de Santa Coloma, val 7 euros. L’entrada reduïda costa 3,50 euros, i la visita guiada tindrà un suplement d’1,50 euros per persona. L’equipament compta amb els mateixos descomptes i gratuïtats que la resta de museus nacionals.

Espai Columba

Andorra la Vella. Horaris: De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h · Diumenge, de 10 a 14 h · Diumenge a la tarda i dilluns, tancat.