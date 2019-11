'El mag Merlí', en clau de musical

Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 09/11/2019 a les 07:00

LA PROPOSTA DEL DIA:



‘'EL MAG MARLÍ', EN CLAU DE MUSICAL'

La sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp és l’escenari, aquesta tarda, a partir de les cinc, del musical infantil El mag Merlí, de la companyia Veus-Veus. La història explica que el mag Merlí, per tal de protegir Anglater­ra, encanta l’espasa màgica Excàlibur, clavant-la en una pedra, i només la desclavarà aquell que sigui rei d’Anglaterra. Artús, un jove que vol ser cavaller, desclava l’espasa de la pedra i es converteix, així, en el nou rei. Però per ser un bon rei Artús haurà d’apreciar els diferents elements de la natura, els animals... I desfer-se dels perills del seu país, com els gegants i la malvada bruixa Morgana.



EXPOSICIONS





-‘Ça chauffe pour la planète’

L’exposició recull una trentena de dibuixos –seleccionats d’entre els que van aparèixer al llibre homònim publicat per Gallimard– sortits dels llapis d’autors d’arreu –164, de 64 països, integren l’associació Cartooning for Peace– i que suposen un crit d’alerta sobre el dany que l’home infligeix al planeta. La mostra recull aportacions de Tignous, col·laborador de Charlie Hebdo assassinat en l’atemptat. D’ell és el panda

que barra el pas valentament a les trituradores d’arbres que desforesten el seu hàbitat, referència a la icònica imatge a la plaça de Tiananmen.

MW Museu de l’Electricitat

Encamp.

Fins al 31 de desembre.



‘Influencers en l’art’

La quarta proposta de l’equipament escaldenc, Influencers en l’art. De Van Goyen al pop art, exhibeix vint-i-set treballs (incloent-hi dues escultures, d’Auguste Rodin i Manuel Hugué) que exploren la manera com algunes obres, alguns artistes, van influenciar coetanis o les generacions que els van seguir. Desfilen novament grans noms de la pintura, de Claude Monet a Antoni Saura, de Ramon Casas a Eliseu Meifrèn, en un recorregut que s’inicia al segle XVII i acaba a l’art urbà i pop del segle XXI.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores. Fins al setembre del 2020.





-'Espai Columba'

L’Espai Columba exhibeix les pintures murals de l’església de Santa Coloma i altres elements característics del romànic andorrà.L’entrada a l’Espai Columba, combinada amb el videomapatge de l’església de Santa Coloma, val 7 euros. L’entrada reduïda costa 3,50 euros, i la visita guiada tindrà un suplement d’1,50 euros per persona. L’equipament compta amb els mateixos descomptes i gratuïtats que la resta de museus nacionals.

Espai Columba

Andorra la Vella. Horaris: De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h · Diumenge, de 10 a 14 h · Diumenge a la tarda i dilluns, tancat.



‘La Casa Rossell. una mirada interior’

Documentada des del segle XV, la Casa Rossell d’Ordino és una de les més importants d’Andorra, ja sigui des del punt de vista econòmic com des del polític. Al marge de ser una de les grans propietàries del país, la família Rossell compta amb personatges públics importants, entre els quals destaca Antoni Fiter i Rossell (1706-1748), redactor del Manual Digest. La mostra se centra en diversos àmbits de la vida de la família Rossell representats simbòlicament pels objectes i organitzats per escenografies temàtiques (la riquesa i les propietats, la vida domèstica, la vida social i cultural, etcètera).

Era del Raser. Baixos del Museu Postal

Ordino.

Fins al desembre.