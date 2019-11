Jonaina Salvador i Carolina de Mahieu protagonitzen 'Dones d'òpera' a Canillo

Actualitzada 08/11/2019 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

L’església de Sant Serni de Canillo acollirà demà (a les cinc de la tarda) el tercer concert del IV Cicle Cambra Romànica, protagonitzat per Jonaina Salvador i Carolina de Mahieu, acompa­nyades al piano per Nicolas Licciardi. Sota el nom d’Amigues íntimes o rivals-dones d'òpera, la soprano andorrana Jonaina Salvador, fundadora d’Andorra Lírica, s’alia amb la mezzosoprano belga Caroline de Mahieu i el pianista francès Nicolas Licciardi per presentar un programa de duos femenins, tan aviat còmics com tràgics. Una vetllada amb perspectives de grans emocions.

La proposta mostrarà com tots els grans compositors –amb un programa que va de Mozart a Berlioz– han unit les veus de dones en magnífics duets, sovint amb les tessitures de soprano i mezzosoprano, per obtenir una gran riquesa tímbrica i harmònica.

L’entrada és gratuïta però cal fer reserva a www.amicscambraromanica.ad.