Actualitzada 08/11/2019 a les 07:02

LA PROPOSTA DEL DIA:



‘Ça chauffe pour la planète’, a l’MW

L’exposició recull una trentena de dibuixos –seleccionats d’entre els que van aparèixer al llibre homònim publicat per Gallimard– sortits dels llapis d’autors d’ar­reu –164, de 64 països, integren l’associació Cartooning for Peace– i que suposen un crit d’alerta sobre el dany que l’home infligeix al planeta. La mostra recull aportacions de Tignous, col·laborador de Charlie Hebdo assassinat en l’atemptat. D’ell és el panda que barra el pas valentament a les trituradores d’arbres que desforesten el seu hàbitat, referència a la icònica imatge a la plaça de Tiananmen.

MW Museu de l’Electricitat

Encamp. Fins al 31 de desembre.



ESPECTACLES



-'BALLET'

L’auditori Claror acull la gala Carmen. Masterpieces of world ballet, del ballet de Sant Petersburg. Hi participaran solistes dels ballets de la ciutat russa, el Mariinsky i el Mikhailovsky: Alexandra Losifidi, Alexey Nasadovich i Margarita Rudina, que ja va actuar a Sant Julià al gener. Interpretaran fragments de Carmen, Le Corsaire i El llac dels cignes.

Auditori Claror (21 hores)

Sant Julià de Lòria.



-'TEATRE'

Quina feinada, de Roger Pera. Si als Estats Units aquest èxit de Nova York el protagonitza Jesse Tyler Ferguson, el pèl-roig de la sèrie Modern Family, a l’adaptació catalana és Roger Pera qui es posa a la pell d’aquest agent de reserves d’un modern i luxós restaurant de moda de la ciutat. Per ell passen totes les trucades, totes les reserves i totes les històries al llarg d’una tarda calorosa d’estiu i ell..., és tots els personatges.

Palau de Gel (22 hores)

Canillo.



EXPOSICIONS



-'GASET FLINCH'

L’espai escaldenc aplega una selecció del treball de l’escultora alturgellenca Judit Gaset Flinch. Es presenta sense títol, com un recorregut per les peces en fang refractari, en gres, algun gravat, obres en petit i gran format o de paret. Són peces que han triat juntes l’artista i les galeristes Laia Maestre i Pilar Cortadella.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95. Escaldes-Engordany. Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



-'PHILANDORRE'

El cap de casa de Casa de la Vall acull Philandorre, exposició filatèlica, de la mà de CIFA i Philandorre. La mostra aplega 135 targetes postals que van del 1902 al 1930 del recull cedit per Louis Ducreux, col·leccionista que en posseeix més de trenta mil únicament d’Andorra de diverses edicions i diferents fotògrafs. Philandorre, exposició filatèlica, coorganitzada per la Comissió Internacional de la Filatèlia Andorrana, Philandorre, i amb el suport del Consell General, es planteja per donar a conèixer i aprendre la història d’Andorra del segle passat.

Casa de la Vall

Andorra la Vella.

Horaris: de 10 a 14 h i de 15 h a 18 h de dimarts a dissabte.

Fins al 8 de novembre.



-'JULIO VAQUERO'

Del llambreig a la penombra, de Julio Vaquero, ocuparà la sala d’exposicions del Govern, ArtalRoc. La mostra, comissariada per Christina de Vreeze, recull una selecció d’obres procedents de diverses fundacions i col·leccionistes privats. En total, un conjunt de 25 obres, entre les quals s’inclouen pintures i escultures de diversos formats i etapes de la trajectòria artística de Vaquero, un recorregut pel seu univers particular i l’evolució del seu llenguatge artístic. Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8. Horaris: de dimarts a la tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge de 10 a 14 h. Tancat diumenge a la tarda, dilluns tot el dia i dimarts al matí.

Escaldes-Engordany.