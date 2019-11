Altres formes de 'veure' l'art

Per diferents mètodes, però amb les possibilitats que obren les noves tecnologies, els museus d’arreu volen posar el contingut a l’abast de tothom, atansar les persones cegues a l’art. Al Thyssen, el ‘feedback’ inicial a la seva proposta els sembla molt satisfactori.

El Museu Thyssen madrileny acaba de presentar una màquina per sentir l’art, resava ahir un titular de La Vanguardia. Una tecnologia desenvolupada per enginyers del programa Arches, un projecte amb finançament de la Unió Europea per millorar l’accessibilitat dels museus i en el qual s’han implicat equipaments de diversos països. “És un projecte molt interessant però que passa per una gran inversió”, explica el director del Thyssen Andorra, qui recorda que tractant-se d’un país extracomunitari queda fora de l’experiència. Si més no, de moment. Lliga en canvi amb el propòsit en què la sala escaldenca ha començat a treballar ja