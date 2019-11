Ofici d'alquimista

Primer la pintura va assolir corporeïtat; després es van fer línies, formes i colors. Julio Vaquero exposa a ArtalRoc un recor­regut experimental que titula ‘Entre el llambreig i la penombra’.

Cón escultures que són pintura. El final de las apariencias, que és com l’artista barceloní titula la sèrie –una de les que exposa fins al 12 de gener a la sala de Govern– són aquells mobles daurats que reflecteixen la paradoxa del pintor, que intenta recrear les tres dimensions sobre un plànol. Ell, Vaquero, ha fet el camí invers: es va passar tres anys tancat amb els ajudants per buscar la manera de solidificar la pintura i crear amb ella autèntics objectes. Així que sorprengui’s l’espectador, perquè aquells mobles –armari, llit, cadira– no existeixen, són pintures. En tres dimensions, però