Luz Casal presenta 'Que corra el aire'

La cantant gallega finalitzarà les actuacions de la gira del seu últim disc amb un concert que es farà demà a les 21.30 hores a la Sala de Prat del Roure pel 35è festival internacional Colors de Música

Actualitzada 06/11/2019 a les 18:39

La cantant gallega Luz Casal ja és a Andorra. Aquesta tarda l'artista ha presentat l'últim concert que farà de la gira 'Que corra el aire', que tindrà lloc demà a la Sala de Prat del Roure, a les 21.30 hores, en el marc del 35è festival internacional Colors de Música. Segons ha fet saber Casal, l'espectacle d'Andorra serà el número 140 d'ençà que es va publicar l'àlbum. "Farem un repertori una mica especial" ha assegurat durant la roda de premsa. Entre les cançons mítiques que sonaran hi destaquen 'Pienso en tí', 'No me importa nada' o 'Entre mis recuerdos'.