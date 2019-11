“La llei del 2014 va neutralitzar els entorns de protecció”

té les línies de treball clarament perfilades: el museu nacional és prioritari. i patates calentes: els perímetres al voltant dels monuments. dues qüestions gens allunyades

Xavier Llovera ja ha agafat les regnes de Patrimoni Cultural, on es va incorporar –i assumit la direcció– després d’un periple de deu anys per Catalunya. Ara ja té perfilades les prioritats i les línies de treball.



Com veu la gestió de patrimoni feta aquí en aquest temps?

Hi ha una primera fase, la del ministre Juli Minoves i les seves grandiloqüències, que serveix de molt poc i només hi han quedat projectes. Amb Susanna Vela hi va haver un punt experimental, però no es van canviar gaires coses. Després veig que hi ha cert avorriment a l’època del ministre Albert Esteve.