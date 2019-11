Julio Vaquero inaugura 'Entre el llambreig i la penombra'

L'exposició es podrà visitar entre el 5 de novembre i el 12 de gener a l’Artalroc

Actualitzada 05/11/2019 a les 21:15

Redacció Andorra la Vella

L'artista barceloní Julio Vaquero ha inaugurat aquest vespre 'Entre el llambreig i la penombra' a la sala d’exposicions del Govern, ArtalRoc, una mostra de 25 treballs entre els quals s’inclouen pintures i escultures de diferents formats i etapes de la seva trajectòria artística, permetent al visitant endinsar-se en el seu univers particular i entendre l’evolució del seu llenguatge artístic. L'artista, que concep la pràctica artística com un procés de recerca i experimentació constant, ha explicat que "em sorprèn que encara hi hagi gent que li atregui les ratlles i les taques en un paper en blanc en un món que està tan envaït per l'expressió de la imatge" i està satisfet que el dibuix segueixi tenint la seva raó de ser. L'exposició es podrà visitar entre el 5 de novembre i el 12 de gener a l’Artalroc.