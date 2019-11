“Les dones volen ser muntadores d'escenaris, fer feines dures”

La corunyesa trepitjarà l’escenari del Prat del Roure dijous vinent, una de les propostes estrella del Festival Colors de Música.

Que corra el aire: el títol que Luz Casal ha trobat per al seu disc, l’enèsim en una extensíssima carrera, li va com anell al dit a la situació actual, i entengui’s per situació actual allò que cadascú prefereixi. “L’origen està en la necessitat que flueixi l’aire, que hi hagi corrent”. El presentarà dijous al Prat del Roure escaldenc.



Necessita ventilar alguna cosa en particular?

No. Acostumo a ser subtil i prefereixo que cadascú ho interpreti com vulgui. No soc una cronista en el sentit estricte.



Va triar com a productor Ricky Falkner, que està de moda.

A mi el qui és qui me