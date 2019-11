Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 04/11/2019 a les 07:51

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'GASET FLINCH, A LA SALA ART AL SET'

L’espai escaldenc aplega una selecció del treball de l’escultora alturgellenca Judit Gaset Flinch. Es presenta sense títol, com un recorregut per les peces en fang refractari, en gres, algun gravat, obres en petit i gran format o de paret. Són peces que han triat juntes l’artista i les galeristes Laia Maestre i Pilar Cortadella. “És un passeig pel meu material, la terra”, explica l’artista.

Art al Set

Avinguda Carlemany, 95.

Escaldes-Engordany.

Tel.: 868 355. Horaris: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 hores; dissabte, de 17 a 20 hores.



EXPOSICIONS:



-'VINYETES AL MUSEU DE L'ELECTRICITAT'

L’exposició recull una trentena de dibuixos –seleccionats d’entre els que van aparèixer al llibre homònim publicat per Gallimard– sortits dels llapis d’autors d’arreu –164, de 64 països, integren l’associació Cartooning for Peace– i que suposen un crit d’alerta sobre el mal que l’home infligeix al planeta. La mostra recull aportacions de Tignous, col·laborador de Charlie Hebdo assassinat en l’atemptat. D’ell és el panda que barra el pas valentament a les trituradores d’arbres que desforesten el seu hàbitat, referència a la icònica imatge a la plaça de Tiananmen.

MW Museu de l’Electricitat

Encamp. Fins al 31 de desembre.



-'ESPAI COLUMBA, A SANTA COLOMA'

L’Espai Columba exhibeix les pintures murals de l’església de Santa Coloma i altres elements característics del romànic andorrà. L’entrada a l’Espai Columba, combinada amb el videomapatge de l’església de Santa Coloma, val 7 euros. L’entrada reduïda costa 3,50 euros, i la visita guiada tindrà un suplement d’1,50 euros per persona. L’equipament compta amb els mateixos descomptes i gratuïtats que la resta de museus nacionals.

Espai Columba

Andorra la Vella. Horaris: de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h. Diumenge, de 10 a 14 h. Diumenge a la tarda i dilluns, tancat.



-'INFLUENCERS EN L'ART'

La quarta proposta de l’equipament escaldenc, Influencers en l’art. De Van Goyen al pop art, exhibeix vint-i-set treballs (incloent-hi dues escultures, d’Auguste Rodin i Manuel Hugué) que exploren la manera com algunes obres, alguns artistes, van influenciar coetanis o les generacions que els van seguir. Desfilen novament grans noms de la pintura, de Claude Monet a Antoni Saura, de Ramon Casas a Eliseu Meifrèn, en un recorregut que s’inicia al segle XVII i acaba a l’art urbà i pop del segle XXI.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores. Fins al setembre del 2020.



-'FOTOGRAFIES A BINGO ART'

El cicle d’exposicions Bingo Art exhibeix l’obra de Joan Manel Zamora, fotògraf especialitzat en paisatges i viatges. En aquest recull es troba principalment un conjunt de fotografies panoràmiques grans de la vall d’Incles, Entor i Montaup fetes en llenç, així com dues il·lustracions de Casa de la Vall i de FEDA més petites, impreses sobre metall.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella. Horaris: de 17 a 3 h, cada dia.

Fins al 10 de novembre.



-'EL TESTAMENT DE POMPEU FABRA'

La nova escenografia instal·lada al vestíbul i l’entrada de l’edifici administratiu del Govern exposa íntegrament el testament que el lingüista i gramàtic Pompeu Fabra va rubricar amb el notari episcopal Rossend Jordana, a Sant Julià de Lòria, el 27 de novembre del 1947, uns mesos abans de la seva mort, el 25 de desembre del 1948, per tal que el document que recollia les seves últimes voluntats pogués estar redactat en llengua catalana. S’exhibeix en públic per primer cop. Es tracta d’una còpia escanejada del document original, de molt alta densitat, que reprodueix fins i tot els accidents del paper, per la qual cosa tant el valor documental com el sentimental del text romanen gairebé intactes. Aquesta exposició s’emmarca en una doble commemoració al voltant de la figura i l’obra de Pompeu Fabra: la celebració dels 150 anys del seu naixement i el centenari de la publicació de la Gramàtica catalana. A banda del testament, l’escenografia també exposa dos exemplars de la primera i de la segona edició del diccionari de Pompeu Fabra, prestats pel col·leccionista Robert Basart.

Vestíbul de l’edifici administratiu del Govern

Andorra la Vella.



-'JOEL SAURA'

L’andorrà Joel Saura Fort, participant del concurs d’aparadors Talentejant, exposa fotografies a Vallmedic Vision Andorra. Joel Saura, nascut a Andorra, va créixer a Ordino, on ha desenvolupat una passió per la natura, les munta­nyes, les tradicions, la neu i l’esport. Sempre el va atreure el món artístic. Als set anys va començar a tocar el piano i a estudiar música. Més tard, va descobrir el món audiovisual i als setze anys va estalviar per comprar-se una GoPro. Va començar a aprendre les bases de la fotografia i del vídeo fins que un dia es va adonar que la GoPro el limitava i va decidir fer el pas i saltar a una càmera de veritat. Va començar amb la càmera del seu pare, amb la qual va anar aprenent pel seu compte, gràcies majoritàriament a Internet. Va estar un any estalviant per poder comprar-se la seva primera càmera personal. La fotografia és la seva passió, tot i així mai ha fet cap curs ni està estudiant res semblant. De fet, l’any que ve acaba el grau en Turisme. Això no treu que el seu temps lliure el dediqui a la fotografia tant com pugui, i si li sorgeix l’oportunitat algun dia dedicar-s’hi, no la deixarà escapar.

Vallmedic Visión Andorra

Av. Nacions Unides, 17.

Escaldes-Engordany.