Actualitzada 03/11/2019 a les 07:24

Més de 5.000 persones, de les quals més de 1.800 són escolars dels diferents sistemes educatius d’Andorra, han passat per les instal·lacions de l’MW-Museu de l’Electricitat per visitar l’exposició Ça chauffe pour la planète, de Cartooning For Peace, des que es va inaugurar, el passat mes de gener. La bona recepció ha fet que la mostra s’allargui fins a finals d’any.