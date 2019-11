“Amistades Peligrosas parlem de sexe perquè és revolucionari”

Recupera els temes que va portar a l’èxit amb Alberto Comesaña durant els noranta. Ara ha reinventat el duet i dissabte els interpretarà a l’escenari de la Plaça Coprínceps

Cristina del Valle va formar, amb Alberto Comesaña, un duet emblemàtic del pop dels vuitanta i noranta, Amistades Peligrosas. No van perdurar. Però la cantant torna ara als escenaris amb nou company, Marcos Rodríguez, mantenint el nom de la formació. Dissabte passaran per l’escenari de Coprínceps, en el marc del Shopping Festival.



Què serà el concert? ‘Pacto de sal’ i una mica d’Amistades?

Farem per descomptat els grans èxits d’Amistades o la gent s’emprenya. Els portem actualitzats en ritmes i sons per atansar-los als fills d’aquella generació dels noranta i que els han escoltat al cotxe. No falten mai Me haces tanto