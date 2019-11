Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Terminator: Destino oscuro Sarah Connor i un híbrid de cíborg i humà hauran de protegir una jove d'un nou Terminator líquid que ve del futur.

Actualitzada 02/11/2019 a les 07:06

CINEMES ILLA CARLEMANY

Terminator: destino oscuro 17:15 19:45 22:15

Los Rodríguez y el más allá 16:00 20:20

Doctor Sueño 12:30 16:00 19:00 22:00

Doctor Sueño VOSE 20:00

Abuelos 18:00 22:30

La familia Addams 12:00 16:15 18:15 20:15

Maléfica: maestra del mal 11:45 15:45 18:00

El silencio de la ciudad blanca 15:30 17:45 22:45

Géminis 22:30

Joker 20:15 22:45

Abominable 12:45 15:30

El rei Ruc 12:15



CINEMES GUIU

Zombieland 22:15

Abominable 18:00

Maléfica 17:45

Joker 20:00

Mientras dure la guerra 22:15

Dia de lluvia en Nueva York 20:00



CINECLUB DE LES VALLS

Arctic 6 de novembre 21.30

Pájaros de verano 13 de novembre 21.30

The Miseducation of Cameron Post 20 de novembre 21.30

Petra 27 de novembre 21.30



PEL·LÍCULES:



-'TERMINATOR: DESTINO OSCURO'

Dir.: Tim Miller. Int.: Will Smith, Linda Hamilton.

Sarah Connor i un híbrid de cíborg i humà hauran de protegir una jove d'un nou Terminator líquid que ve del futur.



-'LOS RODRÍGUEZ Y EL MÁS ALLÁ'

Dir.: Paco Arango. Int.: Eduard Soto.

Tot canviarà per als Rodríguez quan descobreixin que el difunt avi era, en realitat, d'un altre planeta.



-'DOCTOR SUEÑO'

Dir.: Janell Sammelman, Mike Flanagan.

Denny Torrance, traumatitzat i amb problemes d'alcoholisme, contacta amb una nena, Abra Stone, a qui ha de rescatar d'un grup de viatgers que s'alimenten dels nens que posseeixen el do del resplandor.



-'ABUELOS'

Dir.: Santiago Requejo. Int.: Carlos Iglesias.

A l'Isidre li queda poc per complir els seixanta i està a l'atur. Fa dos anys que tracta de trobar feina, però sembla que el mercat laboral ha tancat les portes a persones de la seva edat.



-'LA FAMILIA ADDAMS'

Dir.: Conrad Vernon, Greg Tiernan.

La família Addams torna a la gran pantalla amb la primera comèdia d’animació sobre aquest esgarrifós i excèntric clan.



-'EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA'

Dir.: Daniel Calparsoro.

Vitòria, 2019. Els cadàvers d’un noi i una noia de vint anys apareixen nus a la cripta de la catedral vella. Unai López de Ayala, un inspector expert en perfils criminals, ha de caçar l’assassí.



-'MALÉFICA: MAESTRA DEL MAL'

Dir.: Joachim Rønning. Int.: Angelina Jolie

Té lloc diversos anys després dels esdeveniments narrats a la primera pel·lícula, i explora la relació entre Malèfica i Aurora i les aliances que es formen per sobreviure a les amenaces del màgic món en què habiten.



-'ZOMBILAND: MATA Y REMATA'

Dir.: Ruben Fleischer. Int.: Jesse Eisenberg

El grup de protagonistes haurà de viatjar des de la Casa Blanca fins al cor dels Estats Units, sobrevivint a noves classes de morts vivents que han evolucionat, així com a alguns supervivents humans endarrerits.



-'GÉMINIS'

Dir.: Ang Lee. Int: Will Smith, Clive Owen.

Henry Brogan és un assassí d’elit que es veu sobtadament assenyalat i perseguit per un jove i misteriós agent que sembla ser capaç de predir tots els seus moviments.



-'DÍA DE LLUVIA EN NY'

Dir.: Woody Allen.

Una parella jove decideix passar un romàntic cap de setmana a Nova York, però els seus plans es veuran estroncats quan comenci a ploure a bots i barrals.



-'JOKER'

Director: Todd Phillips, Int.: Joaquin Phoenix.

Arthur Fleck és un home a qui la societat ignora. Només vol dedicar-se a fer riure, però una sèrie d’esdeveniments tràgics produiran en ell un canvi dràstic.



-'EL REI RUC'

Dir.: Aziz Jindani. Animació.

El rei lleó, el gran monarca, ha decidit que ha arribat el dia de la seva jubilació, però el seu fill no el succeirà a la corona, sinó que ha decidit... convocar eleccions.

Dissabte i diumenge



-'MIENTRAS DURE LA GUERRA'

Director: Alejandro Amenábar, Int.: Karra Elejalde.

Espanya. Estiu del 1936. El cèlebre escriptor Miguel de Unamuno decideix donar suport públicament a la revolta militar que promet portar ordre a la convulsa situació del país.



-'ABOMINABLE'

Dir.: Jill Culton.

Yi és una adolescent que viu a Xangai. Un dia, es troba un jove ieti al terrat del seu edifici que s’ha escapat del laboratori on estava tancat.