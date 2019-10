Actualitzada 31/10/2019 a les 06:55

Els visitants de l’MW Museu de l’Electricitat podran gaudir de l’exposició Ça chauffe pour la planète, de Cartooning For Peace, fins al pròxim 31 de desembre. La mostra es va inaugurar el 10 de gener per una durada de sis mesos, però veient la bona acollida per part dels visitants aquesta serà la segona vegada que s’allarga l’exposició, segons informa FEDA.