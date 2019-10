El ministeri de Cultura funcionarà al Rosaleda ja a partir del gener

Al desembre s’iniciarà el trasllat del personal. Durant el primer trimestre de l’any haurà acabat el del fons de Patrimoni, que mantindrà els magatzems a Aixovall

El ministeri de Cultura estrenarà les noves instal·lacions al remodelat hotel Rosaleda d’Encamp el mes de gener vinent, quan es preveu que tot el personal ja estigui treballant en aquelles dependències. Ho va explicar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que hi va afegir que el 14 i 15 de novembre hi haurà unes jornades de portes obertes que permetran que el ciutadà pugui conèixer la remodelació realitzada a l’edifici.

El personal de Cultura començarà a traslladar-se durant el mes de desembre al veterà hotel –construït el 1943 i protegit com a Bé d’Interès Cultural (BIC) com a exponent de l’arquitectura