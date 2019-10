ArtalRoc exposarà 'Entre el llambreig i la penombra', de Julio Vaquero, des de dimarts

El barceloní Julio Vaquero ocuparà la sala ArtalRoc a partir de dimarts vinent, amb l’exposició Entre el llambreig i la penombra, que es podrà visitar fins al 12 de gener a la sala d’exposicions del Govern. La mostra, comissionada per Christina de Vreeze, recull una selecció d’obres procedents de diverses fundacions i col·leccionistes privats. En total, un conjunt de 25 treballs, entre els quals s’inclouen pintures i escultures de diferents formats i etapes de la trajectòria artística de Vaquero. La tria permet al públic endinsar-se en l’univers particular de l’artista i entendre l’evolució del seu llenguatge. Hi seran presents els