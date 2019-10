L'argument, en una bala

Un thriller amb la División Azul de rerefons. ‘Bala enemiga’, el projecte del director i actor Carlos Iglesias, ha engrescat Imminent, la productora de Josep Pozo, arrelada al país. El rodatge, previst per a l’estiu vinent, inclourà previsiblement escenaris andorrans.

Actualitzada 29/10/2019 a les 08:01

A Iglesias li van presentar en una festa a l’ambaixada de Rússia a Madrid els germans Garrido, dos homes amb una història curiosa: fa anys que recuperen cadàvers de divisionaris que van lluitar en aquell país durant la Segona Guerra Mundial. Molts anys: des que encara estava dempeus la Unió Soviètica. Tot va començar, va saber l’actor i director, amb el viatge que van fer per recuperar el cos d’un familiar.

La trobada es va produir el 2011, just quan Iglesias acabava d’estrenar Ispansi (Españoles), que recupera la història dels nens fills de republicans que van ser enviats a la Unió Soviètica en esclatar la guerra civil espanyola. Però la història dels Garrido va perseguir el cineasta. Quasi literalment perquè uns anys després va tornar a ensopegar amb un dels germans, a Toledo, de manera casual. Represa la conversa sobre una peripècia tan curiosa, poc temps després li va arribar una bala, el projectil rovellat que va matar l’oncle dels Garrido. “Bala enemiga sin orificio de salida”, era l’escueta descripció que el capellà del batalló va fer de la causa de la mort en l’informe enviat a la mare del difunt. La bala, que havia quedat allotjada al maluc del soldat, va ser analitzada per un expert en balística de l’exèrcit per conèixer quin tipus d’arma i des de quina distància va efectuar el tret. Va resultar ser un fusell de franctirador rus (el Moisin Nagant, munició de 7,62 mil·límetres) que es va disparar des de més de quatre-cents metres. “Aquesta precisió i certesa sobre un tret efectuat fa 77 anys em va deixar perplex i admirat al mateix temps”, diu el director. “Al palmell de la mà estava naixent l’argument que aquella mateixa nit vaig plasmar en paper.”

Així neix la història, doncs, que Iglesias –autor de films com 1 franco, 14 pesetas o 2 francos, 40 pesetas, que recentment va presentar al país, en el marc de les Jornades de cinema espanyol– pretén rodar. Amb alguns escenaris andorrans a banda de Madrid i Toledo. Unes localitzacions, precisa Pozo –que coproduirà amb José Luis Garci–, que “dependran de trobar aquí una petita part del finançament”. De ser així, el rodatge es faria en alguns espais naturals i, especialment, zona urbana.



Bala enemiga, bala ‘amiga’

L’argument recupera la història dels Garrido però el protagonista de la pel·lícula és Julián, un comissari de policia retirat i d’ideologia conservadora, que viatja a Rússia per recuperar el cadàver del seu oncle, mort el 1942. La bala que el va matar resulta ser una Luger, de fabricació alemanya, una arma amiga. Al costat del cos hi ha el d’un altre membre de la División Azul, un capità, a qui van disparar amb una pistola Astra 400, arma de fabricació espanyola. La investigació el portarà a conèixer un passat que hauria preferit ignorar.

Si falten serrells per tancar, el que sí que sembla ja decidit és l’elenc: el mateix Iglesias interpretarà el protagonista, amb Roberto Álvarez en un altre dels rols principals. La part andorrana afegirà Elisabet Terri. Precisament Álvarez es va sumar al primer curt rodat per Terri, Vesania, l’estiu passat a les Fontetes.