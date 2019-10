'Cinemúsica' posarà el punt final a l'edició del programa educatiu de la Fundació ONCA

Actualitzada 29/10/2019 a les 08:01

Redacció Andorra la Vella

Cinemúsica, espectacle a càrrec de Viu el teatre, posarà el punt final a aquesta edició del projecte educatiu de la Fundació ONCA. Serà dissabte 9 de novembre, en tres funcions, programades a les 10.30, 11.30 i 12.30 hores, al mateix escenari del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.

Segons els responsables de la proposta musical, “aquest espectacle és un petit homenatge al cinema mut, en què la música en directe ens guiarà per una història d’històries plena d’emocions que ens recordaran escenes úniques del cinema en blanc i negre”. És un viatge proper i familiar, pensat per compartir amb els més petits de casa amb l’objectiu de percebre sensacions a través dels sons, la imatge i el moviment, hi afegeixen.

La proposta vol apropar l’experiència de les arts escèniques als més petits de casa a partir d’un espectacle vivencial en què la música i les imatges tenen un paper protagonista per captar l’atenció de l’infant i fer un recorregut sensorial per una història conduïda per dues actrius. L’actuació té una durada de 30 minuts i es recomana a nadons de 6 mesos fins a infants de 4 anys.

Les entrades estan a la venda al web www.onca.ad. És gratuït per a menors de 12 mesos.