Memòries d'historiadora

Quan el 1947 Carme Larrosa i Josep Lluelles, just acabats de casar, van anunciar que construirien la seva casa en el que dècades més tard seria la part baixa de l’avinguda Meritxell, els van dir: “Però si aneu a viure al bosc!” Ells van ser els primers ‘colons’ de la zona.

La jove parella va edificar el que avui és el número 108 de l’avinguda, la primera que es bastia entre el que avui són el pont de la Rotonda i el carrer de la Unió. El següent bastiment –el que ocupa Roca Ribes– va començar a fonamentar-se si fa no fa un any més tard. Van ser els primers ocupants d’un espai aleshores verge però que amb el pas dels anys i el desenvolupament econòmic es convertiria en una zona plena de benzineres –pràcticament fins a finals dels vuitanta– i on s’anirien sumant serveis, gràcies a la inversió pública: l’edifici