Deu menys una: la Fada tria

Petita decepció –sobretot per a l’alma mater de tot això, Toni Fernández–: Alba Asensi, l’alacantina que li havia robat el cor, musicalment parlant, no estarà avui a la final del tercer concurs de música d’autor que organitza La Fada Ignorant.

Explica el propietari de la Fada i impulsor del concurs que té un regust agredolç amb aquesta tercera edició, no ja per la inopinada absència de la cantant i arpista alacantina de la final –ja hi ha posat remei i trepitjarà l’escenari del local el 19 de gener, per celebrar el dotzè aniversari– sinó perquè l’afluència de públic va ser més fluixa que l’any passat, si més no en les semifinals. “Potser perquè la participació andorrana, que sempre arrossega gent, ha estat més baixa”: només quatre dels participants, dels quals dos han passat a la final, Green Note i El