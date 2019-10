Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'CONTINUA LA FIRA D'ANDORRA LA VELLA'

Segona jornada de la Fira d’Andorra la Vella, una de les principals fires de l’àmbit pirinenc, un aparador de les noves tendències i propostes per a l’oci i el lleure, i el punt de trobada dels amants de l’esport i la vida sana i activa. Al marge de l’activitat comercial, inclou una proposta cultural, amb activitats com la diada castellera amb els Castellers d’Andorra i els Castellers de Montcada i Reixac. A partir de les 16 hores. A banda, durant les tres jornades que dura l’esdeveniment es presenta l’exposició Memòries de l’avinguda Meritxell, una mostra que recupera la història de l’artèria comercial entre les dècades dels trenta i els setanta.



EXPOSICIONS:



-'EL MUSEU DELS HORRORS'

El Museu Carmen Thyssen Andorra presenta una nova edició d'El Museu dels Horrors, un contacontes terrorífic ambientat en les obres de l’actual exposició, Influencers en l’art, i un taller de creació manual sorpresa en què el misteri i la por són els protagonistes. La primera sessió està dedicada als més petits, de 4 a 7 anys, i tindrà lloc a les 16.30 h. Els més grans, de 8 a 16 anys, podran gaudir de l’activitat a les 17.30 h.

Museu Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.



-'ROBERT CAPA. RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. Per descomptat que hi ha les imatges més emblemàtiques, les de la guerra civil espanyola, com la dramàtica mort del guerriller, agafat just en el moment en què cau abatut per les bales. I la mostra repassa les instantànies dels altres conflictes que va cobrir, entre les quals la sèrie del desembarcament aliat a les platges d’Omaha.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 3 de novembre.



-'PINTURA DANESA'

Espurnes del nord. D’Eckersberg a Risager és una selecció d’obres representatives de la col·lecció de pintura que el senyor William Danjon va llegar al Govern d’Andorra. Un bell exemple d’amor per un país, Dinamarca, i la seva cultura, ple de coherència en el contingut i la temàtica a l’hora de crear la seva col·lecció. La mostra es divideix en quatre àmbits: el retrat; la infància; el paisatge, i el mar i William Danjon i Andorra. La col·lecció d’art de William Danjon se centra quasi totalment en la pintura danesa del darrer quart del segle XIX i el primer quart del segle XX. Les obres d’aquest període engloben diferents corrents artístics danesos. Es podria dir que el punt d’unió entre elles és el reflex de la vida i lcultura de Dinamarca.

Espai Dèria

Horaris: de les 11 a les 14 h i de les 15 a les 18.30 h.

Pal. La Massana.



-'FOTOGRAFIES A BINGO ART'

El cicle d’exposicions Bingo Art exhibeix l’obra de Joan Manel Zamora, fotògraf especialitzat en paisatges i viatges. En aquest recull es troba principalment un conjunt de fotografies panoràmiques grans de la vall d’Incles, Entor i Montaup fetes en llenç, així com dues il·lustracions de Casa de la Vall i de FEDA més petites, impreses sobre metall.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella. Horaris: de 17 a 3 h, cada dia.

Fins al 10 de novembre.