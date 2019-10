The Embassy Club iniciarà una programació d'exposicions d'art emergent

Actualitzada 25/10/2019 a les 07:07

La primera setmana de novembre arrencarà la programació d’exposicions d’art que acollirà The Embassy Club, una iniciativa per portar la creació contemporània a l’edifici de l’avinguda Meritxell. Els responsables de la proposta, que es presentarà en el marc de la Fira d’Andorra la Vella, anuncien que obriran l’espai a artistes emergents internacionals, amb exposicions mensuals en què els esdeveniments d’estrena i preestrena captaran el públic VIP i personatges famosos dels dos països veïns.

The Embassy Club vol posicionar-se al capdamunt de la programació europea en el ter­reny de l’art contemporani i atreure col·leccionistes. Començaran amb una performance la primera setmana de novembre i completaran una programació amb cinc exposicions els mesos successius. Els beneficis de la campanya d’hivern, expliquen els responsables del projecte, aniran destinats a projectes de filantropia social.