La plaça sobre el turó

Coincideixen en el temps: si Arxiu Nacional i comú s’han posat a rescatar la història de l’avinguda Meritxell, la revista ‘Ex-libris’ exposa la de Príncep Benlloch.

avid Mas signa l’article que, inclòs a la revista que publica anualment la Biblioteca Nacional-Casa Bauró, es dedica a recórrer la història de la cèntrica plaça. Impossible, adverteix l’historiador, establir una data de creació de l’espai, on es va aixecar l’església de Sant Esteve no més tard de l’any 1000: aquesta és la data en què surt per primer cop referenciada l’existència del temple en un document escrit.

La ubicació de la plaça, destaca Mas, no té res de casual: el nucli principal de la vila d’Andorra (donaria després pas a Andorra la vila i, finalment, Andorra la Vella) es va