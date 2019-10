La fotografia científica de Luis Monje, propera proposta al Museu del Tabac

La retrospectiva de Capa, que tancarà portes el dia 3, visitada per quasi 9.000 persones

Luis Monje, biòleg que ha dedicat bona part de la seva trajectòria professional a desenvolupar les tècniques de la fotografia científica, serà el proper inquilí de la sala d’exposicions temporals del Museu del Tabac. La mostra substituirà la retrospectiva dedicada a Robert Capa, que s’ha situat ja com la segona més visitada a l’equipament lauredià, amb prop de 9.000 visitants. I encara li queden uns dies per sumar-ne uns quants mes: estarà oberta fins al proper dia 3. Després, el 14 ja es presentaran les fotografies de Monje, una mostra produïda en aquest cas per la Universidad de Alcalá de