Actualitzada 22/10/2019 a les 07:09

Caldea i el Museu Carmen Thyssen Andor­ra organitzen la segona edició del concurs nacional de dibuix per a nens i nenes d’entre tres i deu anys. Sota el lema Caldea, on l’aigua és vida, els infants hauran de representar què és per a ells l’spa termal i, en especial, què representa l’aigua com a recurs natural principal per al funcionament del centre.