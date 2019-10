Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany, els Cinemes Guiu i Cineclub de les Valls

Actualitzada 21/10/2019 a les 07:20

CINEMES ILLA CARLEMANY

Maléfica: maestra del mal 17.30 20.00 22.30

Zombieland: mata y remata 17.45 19.45 22.00

Géminis 20.15 22.30

Día de lluvia en Nueva York 17.45 22.30

Noche de bodas 18.00

Abominable 17.30 18.30

Joker 19.30 22.00

Joker VOSE 19.30 22.00

El rei ruc 19.45

Mientras dure la guerra 20.00 22.15



CINEMES GUIU

Maléfica: maestra del mal 20:00 22.15

Joker 22.15

Mientras dure la guerra 20.00



CINECLUB DE LES VALLS

The Death of Stalin 23 d’octubre 21.30

Arctic 6 de novembre 21.30

Pájaros de verano 13 de novembre 21.30

The Miseducation of Cameron Post 20 de novembre 21.30

Petra 27 de novembre 21.30



PEL·LÍCULES:



-'MALÉFICA: MAESTRA DEL MAL'

Dir.: Joachim Ronning. Int: Angelina Jolie.

Té lloc diversos anys després dels esdeveniments narrats a la primera pel·lícula, i explora la relació entre Malèfica i Aurora i les aliances que es formen per sobreviure a les amenaces del màgic món en què habiten.



-'ZOMBIELAND: MATA Y REMATA'

Dir.: Ruben Fleischer. Int: Jesse Eisenberg.

El grup de protagonistes haurà de viatjar des de la Casa Blanca fins al cor dels Estats Units, sobrevivint a noves classes de morts vivents que han evolucionat, així com a alguns supervivents humans endarrerits.



-'GÈMINIS'

Dir.: Ang Lee. Int: Will Smith, Clive Owen.

Henry Brogan és un assassí d’elit que es veu sobtadament assenyalat i perseguit per un jove i misteriós agent que sembla ser capaç de predir tots els seus moviments.



-'NOCHE DE BODAS'

Dir.: Aziz Jindani. Int.: Samara Weaving.

Durant la nit de les seves noces, una dona rep la invitació per part de la rica i excèntrica família del seu marit per participar en una tradició ancestral que es converteix en un joc letal de supervivència.



-'DÍA DE LLUVIA EN NY'

Dir.: Woody Allen.

Una parella jove decideix passar un romàntic cap de setmana a Nova York, però els seus plans es veuran estroncats quan comença a ploure a bots i barrals.



-'ABOMINABLE'

Dir.: Jill Culton.

Yi és una adolescent que viu a Xangai. Un dia es troba un jove ieti al terrat del seu edifici que s’ha escapat del laboratori on estava tancat.



-'JOKER'

Director: Todd Phillips, Int.: Joaquin Phoenix.

Arthur Fleck és un home a qui la societat ignora. Només vol dedicar-se a fer riure, però una sèrie d’esdeveniments tràgics produiran en ell un canvi dràstic.



-'EL REI RUC'

Dir.: Aziz Jindani. Animació.

El rei lleó, el gran monarca, ha decidit que ha arribat el dia de la seva jubilació, però el seu fill no el succeirà a la corona, sinó que ha decidit... convocar eleccions.



-'MIENTRAS DURE LA GUERRA'

Director: Alejandro Amenábar, Int.: Karra Elejalde.

Espanya. Estiu del 1936. El cèlebre escriptor Miguel de Unamuno decideix donar suport públicament a la revolta militar que promet portar ordre a la convulsa situació del país.