Com una poma madura

Sota la superfície empresarial i política, a la família Mas d’Encamp hi ha més música del que sembla: algun ancestre trompetista, alguna imitadora aficionada de Marisol i, sobretot, moltíssima afició. Aquest és el substrat des del qual Marta Mas salta a l’escenari.

Marta és de les que opten per transitar el món artístic amb pseudònim Noa Asthi, “que ve del meu nom complet Martona =noa Mas=as Marti =thi, amb una h afegida”, explica. Així signa I Remember, primer videoclip que grava, per donar-se a conèixer, amb tema propi i so d’influència country. Per produir-lo ha comptat amb la complicitat de Ququt Produccions (Rosa Burgos, que és companya seva a l’esbart de la capital i sempre l’ha animat a tirar endavant, i Albert Cristòfol) i del seu germà, Marc Mas, exbateria, entre altres coses, de Persefone.

Tornem als orígens. A casa, relata, hi ha