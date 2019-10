Les arrels del Copríncep

Ramon Martí i Emília Alanis les van passar magres al mas de Bassó, on el pare va voler esdevenir pagès i on l’economia de subsistència sovint es limitava a les avellanes que podien aplegar. Van ser els anys primerencs del futur bisbe i Copríncep d’Andorra.

L’investigador tarragoní Xavier Pete Vega, entestat a reconstruir la vida de Joan Martí Alanis, continua afegint peces en un puzle en què cada dia queden menys buits ni fragments descol·locats. Acaba d’inaugurar al Museu d’Alcover, terra de naixement del bisbe, l’exposició Joan de Ca Piroi, d’Alcover a Andorra, on ressegueix la trajectòria del protagonista des de les arrels familiars a través de documents, fotografies –amb especial atenció a les familiars, més enllà de la figura pública– i objectes, com la mitra, cedida pel Bisbat d’Urgell. Una exposició que, si tot surt com Pete confia, acabarà al Principat.

Pete –filòleg per a