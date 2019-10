El quart Congrés d'història dels Pirineus arribarà a la Seu

Informació d’interès per a científics i curiosos de la història pirinenca: les actes del tercer Congrés d’història dels Pirineus, celebrat a Andorra el 2017, és a dir, un compendi es podria dir de l’estat de la recerca en la matèria, es poden ja consultar a la web de l’Institut d’Estudis Andorrà (IEA), que el va coorganitzar amb la UNED de la Seu i l’Institut Comarcal d’Estudis de l’Alt Urgell. I serà la capital d’aquesta comarca veïna la que previsiblement acollirà, per fi, el quart congrés. Tot i que el 2021 com a molt d’hora.