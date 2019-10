Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 17/10/2019 a les 06:52

LA PROPOSTA DEL DIA:



-'LAURA MARESC, A CASA MASOVER'

Kunstank posa a l’aparador una artista nascuda a Andorra però que, havent iniciat la seva trajectòria a Barcelona, a penes és coneguda a casa seva. Laura Maresc (Ordino, 1988) ocuparà l’església de Santa Bàrbara els dos caps de setmana propers amb Preludi, obra feta amb materials naturals i que parla sobre la fragilitat del paisatge. Paral·lelament, no obstant això, proposa una altra part de la seva producció a Casa Masover, fins al dia 31. La idea és provocar un itinerari a peu pel camí ral des del Kunstank fins a la Cortinada, una “immersió en el paisatge”, que és del que va aquesta doble proposta artística a Ordino.

La mostra al Centre d’Interpretació de la Natura ja es pot visitar



XERRADES:



-'CIÈNCIA CIUTADANA'

Ciència ciutadana: tots podem ser investigadors. Xerrada sobre què és la ciència ciutadana, amb exemples de participació pública en projectes de recerca. En el marc del projecte Piribus. Viatge al cor dels Pirineus.

Biblioteca Nacional

(19.30 hores)

Andorra la Vella.



-'SANT JOAN DE CASELLES'

Visita guiada a Sant Joan de Caselles, amb l’explicació de la necròpolis, l’arquitectura de l’església, l’estudi del crist romànic, la pintura al fresc i el retaule tardogòtic.

Església de Sant Joan de Caselles (19.30 hores)

Canillo.



LLIBRES:



-''PSICOLOGIA'

Fernando Trías de Bes i Tomás Navarro compareixen per presentar el llibre Yo soy así (y ya no me importa).

Fòrum Fnac (19 hores)

Andorra la Vella.



EXPOSICIONS:



-''INFLUENCERS EN L'ART', AL MUSEU THYSSEN'

La quarta proposta de l’equipament escaldenc, Influencers en l’art. De Van Goyen al pop art, exhibeix vint-i-set treballs (incloent-hi dues escultures, d’Auguste Rodin i Manuel Hugué) que exploren la manera com algunes obres, alguns artistes, van influenciar coetanis o les generacions que els van seguir. Desfilen novament grans noms de la pintura, de Claude Monet a Antoni Saura, de Ramon Casas a Eliseu Meifrèn, en un recorregut que s’inicia al segle XVII i acaba a l’art urbà.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany. Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenge, de 10 a 14 hores.



-'ROBERT CAPA, RETROSPECTIVA'

Robert Capa, el fotògraf d’origen hongarès que es va convertir en un dels pilars del fotoperiodisme del segle XX, autor de la icònica Mort d’un milicià a la guerra civil espanyola i cofundador de l’agència Magnum, és el protagonista de l’exposició central de l’any al Museu del Tabac. La mostra es presenta com una retrospectiva, amb l’objectiu d’oferir al públic un recorregut per tota la seva obra, des de l’inici fins a la maduresa. Per descomptat que hi ha les imatges més emblemàtiques, les de la guerra civil espanyola, com la dramàtica mort del guerriller, agafat just en el moment en què cau abatut per les bales. I la mostra repassa les instantànies dels altres conflictes que va cobrir, entre les quals la sèrie del desembarcament aliat a les platges d’Omaha. Però també es va atansar a escriptors –Ernest Hemingway, John Steinbeck–, artistes –una altra imatge icònica, de Picasso passejant per la platja amb Françoise Gilot: estiuejava amb ells– i el glamur de Hollywood –Cary Grant, John Houston, la mateixa Ingrid Bergman, amb la qual va viure un romanç i que li va facilitar aquest accés als divos de Hollywood–.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17.

Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 a les 18.30 hores. Dissabte, de les 10 a les 20 hores. Diumenge, de les 10 a les 14.30 hores.

Fins al 3 de novembre.



-'FOTOGRAFIES A BING ART'

El cicle d’exposicions Bingo Art exhibeix l’obra de Joan Manel Zamora, fotògraf especialitzat en paisatges i viatges. En aquest recull es troba principalment un conjunt de fotografies panoràmiques grans de la vall d’Incles, Entor i Montaup fetes en llenç, així com dues il·lustracions de Casa de la Vall i de FEDA més petites, impreses sobre metall. Per a Zamora, tot i haver publicat part de les imatges a revistes internacionals especialitzades com Digital Photo Magazine o DNG Photo Magazine, aquesta és la primera exposició que fa al país.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella. Horaris: de 17 a 3 h, cada dia.

Fins al 10 de novembre.



-'PHILANDORRE'

El cap de casa de Casa de la Vall acull l’exposició Philandorre, exposició filatèlica, de la mà de CIFA i Philandorre. L’exposició aplega 135 targetes postals que van del 1902 al 1930 de la col·lecció cedida per Louis Ducreux, col·leccionista que en posseeix més de trenta mil únicament d’Andorra de diverses edicions i diferents fotògrafs. Philandorre, exposició filatèlica, coorganitzada per la Comissió Internacional de la Filatèlia Andorrana, Philandorre, i amb el suport del Consell General, es planteja per donar a conèixer i aprendre la història d’Andorra del segle passat.

Casa de la Vall

Andorra la Vella.